Очільник МЗС Польщі Сікорський підтримує сміливу позицію президента Франції Макрона, який вважає, що Європа повинна докладати більше зусиль для підтримки України у війні проти Росії.

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Якщо росіяни наважаться

Виступаючи у парламенті, міністр заявив, що напад росіян на НАТО закінчиться поразкою для Москви. Втім, Альянс однаково мусить посилити свою оборону.

Також Сікорський згадав, що Кремль веде гібридну війну проти Польщі. Передусім, завдяки поширенню дезінформації. Так, пропагандисти стверджували, що, мовляв, Варшава прагне анексувати частини Західної України.

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Сікорський запевнив, що розвиток і безпека Польщі мають базуватися як на трансатлантичній співпраці, так і на європейській інтеграції, і що вона також готова взяти на себе відповідальність за глобальні виклики.

Нагадаємо, що Сікорський був одним із тих, хто привітав ідею Макрона щодо введення західних військ в Україну.

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