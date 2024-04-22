Зеленский уже объяснял, что Макрон имел несколько предложений: миссия НАТО может тренировать украинских солдат в Украине; в Украине можно создать подземные хабы, чтобы ремонтировать западную технику; представители НАТО могут стоять на границе. В то же время он не слышал от Макрона именно о введении войск НАТО в Украину.

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Эти три пункта – я только за

Президент Украины объяснил, что предложение тренировочной миссии предусматривает, чтобы, например, военные инструкторы Франции приехали в Украину и учили украинских бойцов здесь. По его словам, это позволит не терять время, пока наши защитники будут ехать во Францию, а уже потом бригадами возвращались. Он отметил, что это хорошая идея, поскольку удастся сэкономить около двух месяцев.

Когда мы обсуждаем с Эммануэлем – давай нам быстро построим хабы по ремонту нашей техники современной, по крайней мере той техники, которую ты отправлял – артиллерийские системы "Цезарь", легкие танки AMX-30 и тому подобное. И не будем опять же тратить месяцы, чтобы отправить во Францию или в любую страну, которая расположена ближе. Но со всем тем тратим очень много времени,

– отметил украинский лидер.

Зеленский также отметил на размещении французского контингента на границе и добавил: "эти три пункта – я только за, и здесь нет никаких вопросов". Он сказал, что не имеет права требовать, чтобы французская армия уже завтра в полном составе прибыла в Украину и боролась против России. Поэтому, по его словам, он никогда и не поднимал подобный вопрос. Однако есть одно "но".

Если французские "джеты" могут с французскими пилотами защищать небо Израиля, то почему тогда французские самолеты не могут защищать небо Украины. Но и в любом случае такие инициативы надо, чтобы они шли от того, от кого зависит решение,

– утверждает украинский президент.

Подводя итоги, он заверил, что они совместно с Эммануэлем Макроном обсудили уже ряд вопросов, которые были упомянуты ранее. Однако окончательных "моментов" еще решено не было. Владимир Зеленский отметил, что французский лидер обещал приехать в Киев, где, вероятно, и будет затронута эта тема снова.