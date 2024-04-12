Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявлял, что поставит законопроект на голосование 9 апреля – после того, как Сенат выйдет из каникул. Однако, к сожалению, этого в конце концов не произошло.

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Макрон о роли Европы

Теперь, столкнувшись с этим, европейцы должны быть готовы. В этом суть того, о чем я говорил в феврале прошлого года: мы, европейцы, должны делать больше и быстрее, но если американского финансирования нет, то мы, европейцы, должны мобилизоваться и, как европейцы, найти новые финансовые решения,

– подчеркнул Эммануэль Макрон.

Президент Франции добавил, что они вместе с Германией работают над возможностью обеспечить финансирование нашего государства, европейский платежный механизм, бюджетную помощь. Макрон отметил, что есть "знаменитые 50 миллиардов" для Украины, о которых договорились в феврале этого года, однако если американской помощи не будет, то "придется сделать больше".

Задержки помощи США