О планах спикера Палаты представителей США сообщил лидер республиканцев Стив Скализ.

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Джонсон ведет переговоры с Белым домом: что предлагает

Стив Скализ заявил, что Джонсон ведет переговоры с представителями Белого дома о пакете, который будет отличаться от сенатского, по внешней безопасности на 95 млрд долларов и будет включать несколько требований республиканцев.

Это произошло после того, как Джонсон в течение нескольких месяцев откладывал предоставление помощи, которая обеспечит Киев крайне необходимыми боеприпасами и оружием, пытаясь найти подходящее время для продвижения пакета.

Никакого соглашения достигнуто не было. Очевидно, что соглашение должно быть достигнуто не только с Белым домом, но и с нашими собственными членами,

– заявил Скализ.

В AP отметили, что Джонсон находится между республиканской конференцией, которая разделилась в вопросе поддержки Украины, а также двумя претендентами на пост президента, которые враждуют по поводу позиции США по поводу войны в Украине и и остального мира в целом.

В частности президент США Джо Байден неоднократно упрекал республиканцев за отказ помочь Украине, говоря, что они выполняют волю Путина и вредят безопасности США. Тем временем Дональд Трамп, вероятный кандидат от республиканцев, заявил, что хочет подтолкнуть США к более изоляционистской позиции.

Ранее сообщалось, что основной мотив Джонсона относительно изменений в законопроекте – "не дарить" Украине помощь. Он настаивает, чтобы поддержка была в формате кредита или ленд-лиза.