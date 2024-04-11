По словам президента Украины, наше государство будет терять не только территории без помощи со стороны США. Прежде всего мы будем терять людей, подчеркнул Владимир Зеленский во время брифинга, передает 24 Канал.

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Если не остановить Путина, он вернется

Очень сложно (будет без помощи от США – 24 Канал). Мы будем терять наших людей. Терять наших воинов, абсолютно бесценных. И вопрос не только в территориях. Когда кто-то распространяет такие российские нарративы, что вопрос только в территориях, – вопрос в людях. А территории также для нас важны,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что если мы не восстановим свою территориальную целостность, то не будет уважения к нашему суверенитету. Это будет означать, что конфликт стал замороженным. Поэтому, будет лишь вопросом времени, когда Владимир Путин снова вернется.

Что известно о визите Зеленского в Литву

Президент Украины 11 апреля приехал в Литву с визитом. Во время него Украина и Латвия подписали новое соглашение по безопасности подписали новое соглашение по безопасности. Также глава государства анонсировал проведение важных встреч с нашими партнерами.

Как отметил Владимир Зеленский, переговоры с главами других государств будут касаться, в частности военной помощи Украине. В первую очередь говорится о укреплении нашей ПВО, а также обеспечении насущных потребностей Сил обороны.

Президент в рамках своего визита встречался также с польским коллегой Анджеем Дудой. Они вместе обсудили говорили подготовку Глобального саммита мира в Швейцарии, а также сотрудничество по присоединению Украины к Евросоюзу и НАТО и подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

Российское зло – это угроза не только для Украины, но и для каждого народа, граничащего с Россией, и всех, кто ценит международное право,

– подчеркнул Зеленский.

Обратим внимание, что саммит что саммит Триморья – Инициатива трех морей – международная экономическая и инфраструктурная инициатива. Она объединяет 12 стран Европейского Союза и Украину, расположенных вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей. Напомним, что Украина получила статус ассоциированного государства-участника Инициативы трех морей в сентябре 2023 года.