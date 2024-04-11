Несколько дней назад Зеленский в интервью для украинских журналистов также говорил о солдатах НАТО в Украине. Он отметил, что не слышал лично от Макрона именно о введении иностранных войск.

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Зеленский о войсках НАТО – реалистичен ли этот сценарий и как может помочь

Любое усиление Украины точно поможет. Это первое. Мы понимаем. Будь то оружие, или тренировочные миссии, о которых говорил мне Эммануэль, или хабы по ремонту техники в Украине, чтобы не отправлять куда-то, или люди на границе и тому подобное. То есть любое усиление Украине поможет,

– сказал он.

Но есть один момент: Украина не может открыто приглашать иностранные войска, ведь рискует потерять помощь от Запада.

"Я не могу открыто сказать: да, войска усилят Украину. И я не могу никого приглашать, иначе от меня могут, скажем так, партнеры отдаляться. И тогда Украина потеряет помощь", – объяснил лидер нашего государства.

Журналист спросил, был ли бы Путин поражен, если бы Макрон или другие страны направили войска, и изменило бы это что-то.

"Я не уверен, что страны отправят сюда какие-то войска, если честно. Поэтому я не фантазировал бы на эту тему", – ответил президент Украины.

Что именно предлагал Макрон

Как рассказал Зеленский в интервью 6 апреля, Макрон имел несколько предложений.

Речь шла о том, что:

миссия НАТО может тренировать украинских солдат в Украине;

в Украине можно создать подземные хабы, чтобы ремонтировать западную технику;

представители НАТО могут стоять на границе.

Тогда президент заметил: Украина не будет рисковать, поэтому не будет звать именно армию НАТО к себе. Но иностранных добровольцев никто не ограничивает.

А французские СМИ писали, что у Макрона есть несколько вариантов. В частности, солдаты НАТО могут защитить Одессу.