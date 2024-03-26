Одесса – один из важных южных городов и лакомый кусочек для врага. Уже в первый день войны россияне разгоняли фейки, якобы захватили его. Они действительно хотели высадить там десант, но отказались от этой идеи.

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Французы могут защитить Одессу и не только

Журналисты назвали пять возможных вариантов развития событий, если войска НАТО все же войдут в Украину. Некоторые из них менее реалистичные, но все равно интересные.

Что могут делать французские военные в Украине:

Открыть заводы , которые будут производить "не только оружие". Впрочем, этот сценарий маловероятен, поскольку страховые компании могут выставить большие счета за строительство, что логично.

, которые будут производить "не только оружие". Впрочем, этот сценарий маловероятен, поскольку страховые компании могут выставить большие счета за строительство, что логично. Помогать ВСУ, но не принимать прямого участия в боях. Это может быть разминирование или обучение , поэтому именно такой вариант медийщики назвали наиболее реалистичным.

, поэтому именно такой вариант медийщики назвали наиболее реалистичным. Защитить Одессу . Это будет означать непосредственный конфликт с россиянами, а значит потенциальное вступление НАТО в войну. Однако СМИ говорят, что это возможно, хотя и несет огромные риски.

. Это будет означать непосредственный конфликт с россиянами, а значит потенциальное вступление НАТО в войну. Однако СМИ говорят, что это возможно, хотя и несет огромные риски. Еще один вариант также предлагает Парижу принимать непосредственное участие в боях. Речь идет о создании "защитной зоны" . Но здесь Франция не справится сама, а Запад может не предоставить военную поддержку. Поэтому вариант маловероятен.

. Но здесь Франция не справится сама, а Запад может не предоставить военную поддержку. Поэтому вариант маловероятен. Последний вариант прямой конфронтации предусматривает противостояние в окопах. Это станет вызовом не только для Путина, но и для Макрона, который может понести большие политические потери. Но принять такое решение президент Франции сможет только при поддержке парламента.

Франция предлагает ввести войска в Украину: коротко

По словам Дмитрия Кулебы, европейцы не привыкли к идее войны. Но они должны привыкнуть к мысли, что может наступить день, когда войска НАТО отправят в Украину.

Именно Одессу называют тем городом, который могут усилить французскими войсками. По данным источников, Макрон говорил, что будет вынужден "послать в Одессу несколько ребят". Возможно, это произойдет уже летом.

Причиной отправки войск называют то, что Украина не может справиться сама. Силам обороны не хватает людей, чтобы выбить врага, поэтому война затягивается.

Однако идея Макрона едва не рассорила Евросоюз. Очень резко отреагировал Олаф Шольц, сказав, что не введет войска. США также отказались это делать, но не исключили, что это могут сделать отдельные страны НАТО.

Многие называли идею французского президента дипломатической катастрофой и пытались отмежеваться от таких заявлений. Впрочем, довольно быстро стало известно, что некоторые страны поддержали Макрона. Но единодушного согласия пока нет.