Кроме того, французская сторона увеличит поставки снарядов для нашего государства. Это нужно, чтобы удовлетворить насущные потребности украинской армии на фронте.
Интересно Некоторые страны поддержали идею об отправке войск в Украину, – посол Франции
Украина получит 78 Caesar от Франции
На пресс-конференции Лекорню объявил, что Франция, Украина и Дания договорились о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar. Это соглашение позволит Парижу ускорить поставки этого оружия.
Кроме того, Франция взяла на себя обязательства поставить Украине 80 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровых пушек в этом году, что значительно больше, чем 30 тысяч боеприпасов, предоставленных с начала широкомасштабного вторжения России в наше государство.
Министр обороны также подчеркнул участие Франции в поиске запасов пороха и боеприпасов за пределами ЕС в рамках инициативы Чешской Республики.
Кроме того, Лекорню подчеркнул важность того, чтобы европейские страны уменьшили свою зависимость от Соединенных Штатов для усиления безопасности на континенте.
Это абсолютная необходимость. Как по мне, это неправильно, что американские налогоплательщики должны отдавать так много за безопасность европейцев,
– подчеркнул он.
Французский глава Минобороны также заверил, что в 2024 году Франция сможет произвести 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов.
Украина может получить от Чехии более миллиона снарядов
- Журналисты Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Чехии Ян Липавского отметили, что возглавляемая Прагой инициатива, которая предусматривает закупку около 800 тысяч снарядов за пределами Евросоюза, приносит свои плоды. Так, Украина может получить более 1 миллиона боеприпасов.
- Липавский заметил, что финансирование первых поставок необходимо до того, как отправят первые грузы. Однако чиновник отказался сказать, сколько времени займут поставки на линию фронта.
- Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла возможность передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Тогда он отмечал, что боеприпасы прибудут в наше государство в течение нескольких недель. Кроме того, сама Чехия взялась курировать нахождение и поставки боеприпасов для нужд украинского фронта.