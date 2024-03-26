Кроме того, французская сторона увеличит поставки снарядов для нашего государства. Это нужно, чтобы удовлетворить насущные потребности украинской армии на фронте.

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Украина получит 78 Caesar от Франции

На пресс-конференции Лекорню объявил, что Франция, Украина и Дания договорились о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar. Это соглашение позволит Парижу ускорить поставки этого оружия.

Кроме того, Франция взяла на себя обязательства поставить Украине 80 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровых пушек в этом году, что значительно больше, чем 30 тысяч боеприпасов, предоставленных с начала широкомасштабного вторжения России в наше государство.

Министр обороны также подчеркнул участие Франции в поиске запасов пороха и боеприпасов за пределами ЕС в рамках инициативы Чешской Республики.

Кроме того, Лекорню подчеркнул важность того, чтобы европейские страны уменьшили свою зависимость от Соединенных Штатов для усиления безопасности на континенте.

Это абсолютная необходимость. Как по мне, это неправильно, что американские налогоплательщики должны отдавать так много за безопасность европейцев,

– подчеркнул он.

Французский глава Минобороны также заверил, что в 2024 году Франция сможет произвести 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов.

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