Крім того, французька сторона збільшить постачання снарядів для нашої держави. Це потрібно, щоб задовольнити нагальні потреби української армії на фронті.

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Україна отримає 78 Caesar від Франції

На пресконференції Лекорню оголосив, що Франція, Україна і Данія домовилися про фінансування 155-мм самохідних гаубиць Caesar. Ця угода дозволить Парижу прискорити постачання цієї зброї.

Крім того, Франція взяла на себе зобов'язання поставити Україні 80 тисяч боєприпасів для 155-міліметрових гармат цього року, що значно більше, ніж 30 тисяч боєприпасів, наданих з початку широкомасштабного вторгнення Росії в нашу державу.

Міністр оборони також підкреслив участь Франції в пошуку запасів пороху і боєприпасів за межами ЄС в межах ініціативи Чеської Республіки.

Крім того, Лекорню підкреслив важливість того, щоб європейські країни зменшили свою залежність від Сполучених Штатів для посилення безпеки на континенті.

Це абсолютна необхідність. Як на мене, це неправильно, що американські платники податків повинні віддавати так багато за безпеку європейців,

– наголосив він.

Французький глава Міноборони також запевнив, що у 2024 році Франція зможе виробити 100 тисяч 155-міліметрових снарядів.

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