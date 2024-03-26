У середині лютого Петр Павел заявив, що Чехія знайшла шлях, як передати Україні близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Мова йде про півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри.

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Ініціатива приносить свої плоди

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами Євросоюзу, приносить свої плоди.

Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість,

– сказав він.

За його словами, потенційний обсяг може становити близько 1,5 мільйона снарядів для нашої держави. Водночас він наголосив, що ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України.

Ліпавський також зауважив, що фінансування перших поставок необхідне до того, як відправлять перші вантажі. Однак посадовець відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – наголосив міністр закордонних справ Чехії.

Що відомо ініціативу Чехії щодо надання снарядів Києву