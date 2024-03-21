Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголосив, що консенсусу щодо цього немає.
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Що розповів посол Франції в Україні
Весьєр зазначив, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.
"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", – пояснив посол.
Водночас дипломат додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.
Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється,
– зауважив Весьєр .
Що відомо про заяву Макрона про відправлення військ: коротко
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Це викликало неабиякі дискусії серед союзників України.
- Позицію самого НАТО озвучив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він розповів, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".
- Нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив заяву президента франції про відправку до нашої держави західних військових. За його словами, Україна ніколи не просила про це, а Макрон мав на увазі можливість навчань.