Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив заяву президента франції про відправку до нашої держави західних військових. За його словами, Україна ніколи не просила про це, а Макрон мав на увазі можливість навчань.

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Україна потребує зброї та боєприпасів

Водночас Кулеба звернув увагу на те, що після цієї заяви президента Франції світові лідери запанікували.

Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз,

– зазначив український міністр.

Крім цього, він також нагадав, що наша держава потребує зброї та боєприпасів, але не просила про особовий склад, адже Україна пишається своїми солдатами.

Водночас цілі Путіна залишаються незмінними – захопити всю українську територію. Кулеба пояснив, що якщо російським військам вдасться це зробити, то вони будуть нападати на інші країни Європи та Центральної Азії, адже вже зрозуміло, що російський президент хоче відновити Радянський союз та Російську імперію.

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