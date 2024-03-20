Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил заявление президента Франции об отправке в наше государство западных военных. По его словам, Украина никогда не просила об этом, а Макрон имел в виду возможность учений.

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Украина нуждается в оружии и боеприпасах

В то же время Кулеба обратил внимание на то, что после этого заявления президента Франции мировые лидеры запаниковали.

Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас,

– отметил украинский министр.

Кроме этого, он также напомнил, что наше государство нуждается в оружии и боеприпасах, но не просила о личном составе, ведь Украина гордится своими солдатами.

В то же время цели Путина остаются неизменными – захватить всю украинскую территорию. Кулеба объяснил, что если российским войскам удастся это сделать, то они будут нападать на другие страны Европы и Центральной Азии, ведь уже понятно, что российский президент хочет восстановить Советский союз и Российскую империю.

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