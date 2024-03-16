Глава Елисейского дворца дал интервью украинским журналистам, которое транслировали в эфире национального телемарафона в субботу, 16 марта. Об этом информирует 24 Канал.
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Будет ли Макрон говорить с Путиным
Президент Франции отметил непоколебимую поддержку Украины и усиление обороноспособности нашего государства в разговоре с представительницами СМИ. Вместе с тем он утвердительно ответил на вопрос относительно того, будет ли говорить с Путиным, но объяснив это тем, что Париж должен быть "нервом войны" – способствовать, в частности, деэскалации.
Да, я возьму трубку, потому что я понимаю, что это моя ответственность. Я послушаю, что он будет отвечать. Я считаю, что роль Франции заключается в том, чтобы быть "нервом войны". С одной стороны, передать Украине все необходимое, усилить ее обороноспособность, но, с другой стороны, делать все, чтобы была деэскалация,
– констатировал Макрон.
По словам французского лидера, главная цель для Запада сейчас – устойчивый, устойчивый и справедливый мир. Он готов выслушать Владимира Путина, если тот будет намерен что-то предложить. Кроме того, глава Елисейского дворца акцентирует, что переговоры возможны только тогда, когда на них идут две стороны.
Макрон привлекает внимание СМИ
- В феврале президент Франции заявил, что не стоит исключать возможность ввода войск Запада в Украину, что вызвало оживленные дискуссии в прессе, а также демократическом политикуме. Впоследствии он повторил этот тезис в интервью 14 марта, отметив, что, немало шагов, которые Запад определял как "невозможные", в конце концов таки становились реальностью.
- Глава Елисейского дворца отмечал, что между Львом и Страсбургом всего 1500 километров. Это означает, что война в Европе продолжается уже сейчас. По его словам, западный мир должен делать все, чтобы способствовать миру – то есть помогать Украине и избегать эскалации. Макрон акцентирует, что это не просто конфликт, а борьба за существование.
- Уже 15 марта президент Франции встретился со своими коллегами из Веймарского треугольника в Берлине – канцлером Германии Олафом Шольцом и премьером Польши Дональдом Туском. Очевидно, что, встреча должна была на мне найти консенсус относительно риторики этих стран. Следует сказать, что Польша и Германия решительно отвергли возможность отправки войск НАТО в Украину.