После переговоров с Туском и Макроном канцлер Германии сделал важное заявление.

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Хорошие новости от Шольца

По словам политика, лидеры договорились покупать для Киева больше оружия. Также партнеры согласились наращивать производство вооружения на территории самой Украины.

Кроме того, Шольц заметил, что для закупки оружия планируют использовать российские замороженные активы. Эту инициативу обсудят уже 18 марта на "Рамштайн" во время встречи министров обороны стран НАТО.

Канцлер подчеркнул, что глава Кремля должен четко видеть – поддержка Украины со стороны Запада не уменьшится. В то же время он отметил, что страны, которые помогают нашему государству, не находятся в состоянии войны с Россией.

Итак, Туск, Макрон и Шольц договорились о:

закупке еще больше оружия для Украины на мировом рынке;

расширении производства военной техники, в том числе и через сотрудничество с партнерами в Украине;

создании новой коалиции средств реактивной артиллерии большой дальности в рамках формата "Рамштайн";

увеличении поддержки в рамках Европейского Союза;

Макрон снова был "жестко" решительным

Французский президент, который в последнее время возмутил все европейское сообщество и Путина своими смелыми заявлениями, на этот раз был осторожен в высказываниях. Но довольно четким и резким.

Эманнуэль Макрон отметил, что лидеры трех стран согласились, что они не будут инициировать эскалацию конфликта. В то же время политик заверил, что государства договорились делать все необходимое, чтобы Россия не смогла победить.

Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ сколько понадобится и, как и с первого дня, не будем инициировать никакой эскалации. Но наша решимость жесткая. Это также предполагает наше единство,

– заявил Макрон.

Польский премьер в свою очередь анонсировал новую встречу "Веймарского треугольника" уже летом.

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