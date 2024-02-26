Канцлер ФРГ Олаф Шольц регулярно отказывается от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. По мнению политика, такой шаг может сделать Германию стороной конфликта.

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Как Шольц аргументирует свою позицию

Основным аргументом Олафа Шольца является то, что ВСУ могут использовать немецкие ракеты для ударов по территории России. Таким образом Германия якобы может быть втянута в войну.

Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь идет о дальности ракет – 24 Канал). Поэтому это не следующий вариант на повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне,

– отмечает Шольц.

Политик подчеркивает, ракеты Taurus – это оружие очень дальнего действия, и "то, что делают англичане и французы в плане контроля за целями, невозможно сделать в Германии". Шольц признался, что его раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией о Taurus.

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но не принципиально этого из Германии", – напоследок добавляет он.

Что известно о предоставлении Taurus