Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по поддержке Украины, пишет Pravda.

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В то же время Фицо отметил, что Словакия не пойдет на этот шаг, но будет уважать решение стран, которые согласятся ввести войска в Украину.

По его словам, отдельные страны-члены НАТО допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной. Какие именно задачи они будут выполнять в Украине, пока не понятно, ведь материал засекречен.

Также словацкий премьер отметил, что Словакия не будет предоставлять Украине военную помощь, поскольку считает, что "конфликт не имеет военного решения".

И, мол, его страна сосредоточится на гражданской и "нелетальной" помощи, и продолжит помогать Украине в разминировании.

Примечательно, что Фицо неоднократно повторял российские нарративы о войне с 2014 года якобы из-за "украинских нацистов". Он убежден, что Россия "никогда не уйдет из Крыма и территорий, которые она контролирует".

20 чехов присоединятся к рядам ВСУ

Президент Чехии Петр Павел дал разрешение присоединиться к Вооруженным Силам Украины 20 чешским гражданам, пишет Czech Radio. В то же время еще 56 заявок Павел отклонил, руководствуясь рекомендациями министерств обороны и внутренних дел.

Отмечают, что причиной отклонения заявлений о допуске к службе в ВСУ стало несоответствие претендентов поставленным критериям. При этом не уточняют других деталей.

Справка. Без разрешения президента служба в иностранных Вооруженных силах для чехов запрещена законом.

К слову, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил, что Украина не ведет переговоров с партнерами о применении их армий в Украине.