Про це сьогодні, 26 лютого, повідомив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі щодо підтримки України, пише Pravda.

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Водночас Фіцо зазначив, що Словаччина не піде на цей крок, але поважатиме рішення країн, які погодяться ввести війська в Україну.

За його словами, окремі країни-члени НАТО допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною. Які саме завдання вони будуть виконувати в Україні, наразі не зрозуміло, адже матеріал засекречений.

Також словацький прем'єр зазначив, що Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу, оскільки вважає, що "конфлікт не має військового рішення".

І, мовляв, його країна зосередиться на цивільній і "нелетальній" допомозі, та продовжить допомагати Україні в розмінуванні.

Примітно, що Фіцо неодноразово повторював російські наративи про війну з 2014 року нібито через "українських нацистів". Він переконаний, що Росія "ніколи не піде з Криму і територій, які вона контролює".

20 чехів приєднаються до лав ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел дав дозвіл приєднатися до Збройних Сил України 20 чеським громадянам, пише Czech Radio. Водночас ще 56 заявок Павел відхилив, керуючись рекомендаціями міністерств оборони та внутрішніх справ.

Зазначають, що причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів поставленим критеріям. При цьому не уточнюють інших деталей.

Довідка. Без дозволу президента служба в іноземних Збройних силах для чехів заборонена законом.

До слова, 25 лютого президент України Володимир Зеленський під час пресконференції повідомив, що Україна не веде перемовин із партнерами про застосування їхніх армій в Україні.