Недавно Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос, когда же Украина получит TAURUS. Он сказал, что этот вопрос странный, а Германия тратит на поставки оружия в Украину больше всего в Европе.

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Что известно о решении Бундестага по TAURUS

Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов,

– написал Чернев.

Нардеп добавил, что 22 февраля был принят коалиционный документ, в отличие от оппозиционного, который отклонили в этот же день ранее.

Впрочем, окончательное решение о передаче Украине ракет TAURUS – за канцлером Олафом Шольцем.

"Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", – подытожил Чернев.