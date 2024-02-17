Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. После выступления его неоднократно спросили о ракетах Taurus.

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Что сказал Шольц

Немецкий канцлер ушел от прямого ответа на вопрос о возможной поставке ракет Taurus. В то же время он дал понять, что Берлин будет поддерживать Украину и дальше.

Этот вопрос странный. Вы знаете, что Германия тратит (на поставки в Украину – 24 Канал) больше всего в Европе,

– сказал Шольц.

Канцлер добавил, что Германия после США тратит больше всего средств на оружие для Украины. По его словам, в расходы Берлина входит все необходимое для обороны Украины. Он заявил, что Германия должна увеличить производство вооружения и думать об обслуживании того вооружения, которое уже есть у нашего государства.

После этого у Шольца спросили о причинах торможения с поставками ракет, однако политик снова уклонился от четкого ответа.

Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения... Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения,

– заявил он.

Шольц добавил, что Германия будет делать все необходимое и продолжит поддержку Украины.

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