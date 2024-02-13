Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давыдюк, отметив, что Шольц поехал к Байдену также говорить о деньгах. А еще, чтобы немного мотивировать сенаторов США проголосовать за помощь для Украины.

Смотрите также Это может приблизить конец войны: Шольц в колонке для WSJ озвучил четыре важных шага

"Шольц поехал говорить, что "дайте нам больше бюджеты, дайте возможность создавать оружие, дайте возможность отражать Россию, потому что Россия может быть уже на границе с Германией", – сказал политолог.

По мнению Николая Давыдюка, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Германия может объявить о военной помощи для Украины. Также речь может идти о гарантиях безопасности для украинского государства.

Есть подозрение, что в день вторжения России в Украину Германия может объявить о предоставлении Украине Taurus – раз. Второе – они подпишут с нами договор по безопасности по примеру того, который подписала Великобритания. Который в свое время Америка подписала с Израилем и Финляндией,

– предположил политолог.

Визит Шольца в США