Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Шольц поїхав до Байдена також говорити про гроші. А ще, аби трохи вмотивувати сенаторів США проголосувати за допомогу для України.

Дивіться також Це може наблизити кінець війни: Шольц у колонці для WSJ озвучив чотири важливі кроки

"Шольц поїхав говорити, що "дайте нам більше бюджети, дайте змогу створювати зброю, дайте можливість відбивати Росію, бо Росія може бути уже на кордоні з Німеччиною", – сказав політолог.

На думку Миколи Давидюка, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина може оголосити про військову допомогу для України. Також може йтися про гарантії безпеки для української держави.

Є підозра, що на день вторгнення Росії в Україну Німеччина може оголосити про надання Україні Taurus – раз. Друге – вони підпишуть з нами безпековий договір по прикладу того, який підписала Британія. Який свого часу Америка підписала з Ізраїлем та Фінляндією,

– припустив політолог.

Візит Шольца до США