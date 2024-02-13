Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Шольц поїхав до Байдена також говорити про гроші. А ще, аби трохи вмотивувати сенаторів США проголосувати за допомогу для України.
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"Шольц поїхав говорити, що "дайте нам більше бюджети, дайте змогу створювати зброю, дайте можливість відбивати Росію, бо Росія може бути уже на кордоні з Німеччиною", – сказав політолог.
На думку Миколи Давидюка, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина може оголосити про військову допомогу для України. Також може йтися про гарантії безпеки для української держави.
Є підозра, що на день вторгнення Росії в Україну Німеччина може оголосити про надання Україні Taurus – раз. Друге – вони підпишуть з нами безпековий договір по прикладу того, який підписала Британія. Який свого часу Америка підписала з Ізраїлем та Фінляндією,
– припустив політолог.
Візит Шольца до США
- Канцлер Німеччини відвідав Сполучені Штати Америки. Олаф Шольц зустрівся із президентом країни Джо Байденом.
- Також у канцлера була зустріч із сенаторами республіканської та демократичної партії. Мета поїздки Шольца – обговорення ситуації щодо України.
- У США німецький канцлер зустрів дуже схожого на себе чоловіка. Це був сенатор Кріс Кунс.
- Перед візитом до США колонку канцлера Німеччини опублікували у The Wall Street Journal. У матеріалі мовиться про те, що важливо продовжити підтримувати Україну. Олаф Шольц зазначив, що перемога Росії у війні матиме небезпеку для світу.