У колонці для міжнародної преси Шольц наголосив на важливості збереження єдності та підтримки України в її боротьбі проти російської агресії. Він вважає це ключовим для досягнення миру.

Дивіться також Дебош у бліндажі: як п'яний російський військовий розстріляв своїх командирів, – документи

Що пропонує Шольц, аби закінчити війну

Акцент на підтримці. За словами політика, необхідно допомогати Україні на всіх рівнях, зокрема військовому, фінансовому та гуманітарному.

За словами політика, необхідно допомогати Україні на всіх рівнях, зокрема військовому, фінансовому та гуманітарному. Стратегічна єдність. Важливо зберігати стратегічну єдність між країнами НАТО та іншими союзниками, щоб протистояти спробам Росії розділити Захід.

Важливо зберігати стратегічну єдність між країнами НАТО та іншими союзниками, щоб протистояти спробам Росії розділити Захід. Уникнення конфлікту з Росією. Як каже канцлер, слід уникати прямого конфлікту з Росією та втягування НАТО у війну.

Як каже канцлер, слід уникати прямого конфлікту з Росією та втягування НАТО у війну. Колективна оборона. Потрібно забезпечити ефективну колективну оборону НАТО. Власне, шляхом збільшення оборонних витрат та підвищення обороноздатності.

Детально про позицію канцлера Німеччини

Шольц зазначив, що першочергово необхідно підтримувати Україну на всіх рівнях – від військової допомоги до фінансової підтримки. Він також підкреслив важливість стратегічної єдності між країнами на обох берегах Атлантики.

Ми маємо зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, незабаром ми можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому та непередбачуваному, ніж це було під час холодної війни.

– пише Шольц для The Wall Street Journal.

Канцлер Німеччини також висловив думку, що необхідно уникати прямого конфлікту з Росією та будь-яких спроб втягнути НАТО у війну проти Кремля. Водночас колективна оборона та стримування Північноатлантичного альянсу повинні бути переконливими.

Шольц наголосив також на важливості таких кроків:

збільшення оборонних витрат Німеччини до 2% ВВП;

запуску ініціативи щодо посилення ППО Європи;

розміщенні німецької бойової бригади в Литві.

За словами Шольца, чим швидше Путін зрозуміє, що Захід готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, тим швидше закінчиться війна. Він констатував, що лише завдяки нашій підтримці, єдності та рішучості можна досягти тривалого миру.

Дивіться також Як росіяни "косять гроші" на фейковому відновленні Маріуполя: розслідування FT

Важливо! Німеччина серед тих країн, які готові надати Києву довгострокові безпекові зобов'язання та забезпечити домовленості, щоб Україна могла ефективно захищатися від майбутніх російських атак.

Політик разом з тим зазначив, що Україна, як високоіндустріалізована країна та майбутній член ЄС, зможе підтримувати добре оснащену сучасну армію, якщо вона відіб'є агресію Росії. Це загалом підвищить рівень безпеки в регіоні.

Не помиляйтесь: перемога Росії в Україні означала б не лише кінець України як вільної, демократичної та незалежної держави, але й кардинально змінила б обличчя Європи,

– стверджує голова німецького уряду.

Водночас він нагадує, що пан Путін не досяг жодної зі своїх військових цілей, а військова підтримка України з боку Німеччини є за об'ємами другою у рейтингу. Поступається Берлін лише Сполученим Штатам Америки.

Дивіться також Росія програє битву за Чорне море, – у The Economist назвали ключові моменти успіху України

Важливо зазначити, що у Кремлі не відмовляються від "цілей" щодо України. Зокрема, президент ворожої держави нещодавно заявляв, що Росія прагне "денацифікації", "демілітаризації", а також "нейтрального статусу Києва".

З огляду на це згуртованість Заходу та посилення підтримки України є вкрай важливими кроками. На наше щастя, у Берліні та інших столицях західних держав це прекрасно усвідомлюють.