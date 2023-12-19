Сергій Шойгу під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони вихвалявся темпами мобілізації у Росії. Він заявив, що у 2023 році чисельність особового складу російської армії доведено до 1 мільйона 150 тисяч військовослужбовців. За його словами, надалі вона збільшиться до 1,5 мільйона.
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Заява Володимира Путіна
Очільник Кремля сказав, що всі спроби Заходу завдати стратегічної поразки Росії наразі зруйнувалися, оскільки ЗСУ нібито розгубили резерви. Він запевняє, що російські війська буцімто перехопили ініціативу.
Російський диктатор наголосив, що його країна не відмовиться від своїх цілей, які пов'язані з "денацифікацією", "демілітаризацією", а також "нейтральним статусом Києва".
Ми від своїх цілей у межах "спеціальної військової операції" відмовлятися не збираємося,
– заявив російський президент.
За його словами, на деяких напрямках армія просувається вперед, на окремих ділянках бійці тримають оборону.
Очільник Кремля також нагадав, що армія Росії буцімто розвінчала міф про невразливість західної військової техніки. Він підкреслив, що "агресивний характер Північноатлантичного альянсу не ховається за оборонними формулюваннями".
Водночас Шойгу стверджує, що буцімто усі завдання, що були визначені на 2023 рік, армією Росії виконано. Він запевнив, що заданий рівень підтримання обороноздатності забезпечено.
Шойгу також наголосив, що Росія продовжить наступ на Україну, зокрема у 2024 році.
Путін візьме участь у виборах президента Росії
- 8 грудня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що також буде брати участь у президентських виборах, які відбудуться у березні 2024 року. Про це російський диктатор повідомив під час церемонії до так званого "дня героїв вітчизни" у Росії. За його словами, сьогодні "інакше не можна". Голосування на виборах президента триватимуть протягом трьох днів в період з 15 по 17 березня 2024 року.
- 11 грудня стало відомо, що центральна виборча комісія Росії вирішила провести вибори на загарбаних територіях Херсонщини, Запоріжжя, Криму, а також так званих "ЛНР" і "ДНР". Таке рішення окупаційна влада ухвалила попри введення у цих регіонах "воєнного стану".
- 18 грудня російський диктатор подав до Центральної виборчої комісії Росії документи для участі у президентських виборах. Чинний очільник російської держави йде на вибори самовисуванцем. Відповідно до закону про вибори президента Росії, для цього йому необхідно було створити групу виборців у кількості не менше 500 осіб. Збори групи пройшло 16 грудня, де учасники одноголосно підтримали Путіна.