У цьому переконаний генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. У розмові з 24 Каналом він зазначив, що Росія продовжить нагнітання довкола цієї теми та сипатиме погрозами.
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Агресивна політика Росії
За словами Миколи Маломужа, Росія перекручує інформацію і вкотре подає свої вкиди, як "захист" від чогось. Ніхто не готувався нападати на Росію, утім Путін вкотре підігріває цю тему.
"Сьогодні стратегія Росії – вести війну в Україні. Але це опосередковане зіткнення з НАТО, бо воно забезпечує Україну технікою і боєприпасами. Тому риторика Путіна, що НАТО "готує" стратегічну війну з Росією і Росія має задіяти всі ресурси, щоб цього не допустити. Тобто все перевернуто з ніг на голову", – зазначив він.
Але ресурси Росії невпинно згасають. За даними генерала армії, країна-агресорка під час повномасштабного вторгнення вже втратила 90% особово-професійного складу армії. Новий людський ресурс, який диктатор набирає внаслідок мобілізації, відправляється на фронт в Україну, а відтак сил на потенційну війну з НАТО немає.
Путін сьогодні створює ілюзію, що він готується: підняти рівень ВПК, набрати мобілізованих, але це не критично і він знає, якщо ступить ногою на країну НАТО – це початок його кінця,
– наголосив Маломуж.
Але нагнітання з боку диктатора будуть. Разом із цим він розуміє, що дарма розпочав війну в Україні.
Натомість українським партнерам варто підсилювати підтримку зброєю та боєприпасами. Це буде виграшно безпосередньо для НАТО: Україна переможе на фронті, путінський режим програє, а Альянсу не доведеться вступати у безпосередню війну.
"Ідея Путіна була захопити Україну, Молдову, взяти Грузію і домовлятися про новий перерозподіл світу. Але сьогодні йому треба практично вистояти у війні в Україні і щось захопити – це завдання максимум. А де йому ще взяти сили проти НАТО? Путін знає, що не може", – додав генерал.
Що в Росії заявляють щодо НАТО: останні новини
- Сєргєй Лавров 18 грудня в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ повторив заяви Путіна, мовляв "Росія не погрожує країнам НАТО". Також він вкотре згадав про "захист суверенітету Росії" і сказав, що дискусії країн Заходу щодо того, аби дозволити Україні використовувати аеродроми Альянсу, є "небезпечними думками".
- Аналітики ISW зазначили, що таким чином Лавров завуальовано погрожував НАТО. І Росія не вперше вдається до подібних інформаційних операцій. "Мирні наміри" Кремля – пустослів'я.
- Політологи зазначають, через повномасштабну війну Росії проти України країни Заходу почали серйозно ставитися до погроз Путіна і збільшують витрати на оборону. Але Путін має розуміти, що протистояння з Альянсом закінчиться повним розгромом Росії.
- Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що плани Росії не обмежуються окупацією України і країна-агресорка готова завойовувати сусідів. Тому наразі дуже важливо підтримувати Україну.