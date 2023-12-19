В этом убежден генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. В разговоре с 24 Каналом он отметил, что Россия продолжит нагнетание вокруг этой темы и будет сыпать угрозами.

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Агрессивная политика России

По словам Николая Маломужа, Россия перекручивает информацию и в очередной раз подает свои вбросы, как "защиту" от чего-то. Никто не готовился нападать на Россию, но Путин вновь подогревает эту тему.

"Сегодня стратегия России – вести войну в Украине. Но это опосредованное столкновение с НАТО, потому что оно обеспечивает Украину техникой и боеприпасами. Поэтому риторика Путина, что НАТО "готовит" стратегическую войну с Россией и Россия должна задействовать все ресурсы, чтобы этого не допустить. То есть все перевернуто с ног на голову", – отметил он.

Но ресурсы России неустанно угасают. По данным генерала армии, страна-агрессор во время полномасштабного вторжения уже потеряла 90% профессионального состава армии. Новый человеческий ресурс, который диктатор набирает в результате мобилизации, отправляется на фронт в Украину, а потому сил на потенциальную войну с НАТО нет.

Путин сегодня создает иллюзию, что он готовится: поднять уровень ВПК, набрать мобилизованных, но это не критично, и он знает, если ступит ногой на страну НАТО – это начало его конца,

– подчеркнул Маломуж.

Но нагнетания со стороны диктатора будут. При этом он понимает, что зря начал войну в Украине.

Вместо этого украинским партнерам следует усиливать поддержку оружием и боеприпасами. Это будет выигрышно непосредственно для НАТО: Украина победит на фронте, путинский режим проиграет, а Альянсу не придется вступать в непосредственную войну.

"Идея Путина была захватить Украину, Молдову, взять Грузию и договариваться о новом перераспределении мира. Но сегодня ему нужно практически выстоять в войне в Украине и что-то захватить – это задача максимум. А где ему еще взять силы против НАТО? Путин знает, что не может", – добавил генерал.

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