Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он приводит интересные аргументы относительно того, почему угрозы Путина следует воспринимать серьезно.
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Запад начало серьезно относиться к угрозам Путина
Из-за полномасштабной агрессии России западные страны начали увеличивать свои расходы на оборону для того, чтобы быть готовыми отразить российское нашествие.
"Путин должен понимать, что большая война с Альянсом закончится катастрофическим разгромом России, если говорить сугубо о конвенционном вооружении устроить какую-нибудь провокацию или небольшую войну с отдельно взятой страной или несколькими странами НАТО он в принципе хочет", – предположил Рейтерович.
Такие планы российского диктатора целиком вкладываются в его стратегию контролируемого кризиса, которая предусматривает максимальное повышение всех ставок, а затем – торг для получения выгоды и отказ от наиболее жесткого сценария.
Россия способна напасть на страны НАТО, потому что наличие ядерного оружия позволяет ей в любой момент из этой войны выйти – под предлогом "деэскалации" угрожавшего всей планете конфликта. Поэтому Россию важно победить в Украине конвенционным оружием.
Путин точно не остановится, и любые минимальные уступки (Запада – 24 Канал) в Украине будут только увеличивать риски боевого столкновения (России – 24 Канал) с Альянсом,
– убежден политолог.
Кроме того, не стоит забывать, что у Путина есть прагматический план: дождаться президентских выборов в Соединенных Штатах и, в случае смены власти в Вашингтоне, иметь более развязанные руки в Европе.
Поэтому у некоторых партнеров Украины может даже не быть 3 – 5 лет, чтобы подготовиться к новой российской агрессии. Впрочем, максимизация военной помощи для Украины может позволить Европе выиграть немного времени.
Западные СМИ и политики об угрозе со стороны России
- Предостерегающие прогнозы о возможном нападении Кремля на европейские страны начали озвучивать в Берлине. Так, немецкий министр обороны подчеркнул, что Европа должна быть готова защитить себя сама, без надежд на поддержку США.
- Для того чтобы это сделать, у европейских стран, по оценке Бориса Писториуса, есть примерно 5 – 8 лет, в течение которых Москва будет восстанавливать свой военный потенциал. В этих условиях Европа должна ответить на угрозу от России наращиванием своих производственных мощностей.
- Разделяют такие пессимистические оценки и в Чехии, где президент Петер Павел ранее предостерегал от рисков уменьшения военной помощи из-за выборов в США, а глава Генерального штаба подчеркивал, что без помощи Украине Россию не остановить и что нельзя исключать, что следующей целью Путина станет Европа.