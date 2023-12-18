Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он приводит интересные аргументы относительно того, почему угрозы Путина следует воспринимать серьезно.

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Запад начало серьезно относиться к угрозам Путина

Из-за полномасштабной агрессии России западные страны начали увеличивать свои расходы на оборону для того, чтобы быть готовыми отразить российское нашествие.

"Путин должен понимать, что большая война с Альянсом закончится катастрофическим разгромом России, если говорить сугубо о конвенционном вооружении устроить какую-нибудь провокацию или небольшую войну с отдельно взятой страной или несколькими странами НАТО он в принципе хочет", – предположил Рейтерович.

Такие планы российского диктатора целиком вкладываются в его стратегию контролируемого кризиса, которая предусматривает максимальное повышение всех ставок, а затем – торг для получения выгоды и отказ от наиболее жесткого сценария.

Россия способна напасть на страны НАТО, потому что наличие ядерного оружия позволяет ей в любой момент из этой войны выйти – под предлогом "деэскалации" угрожавшего всей планете конфликта. Поэтому Россию важно победить в Украине конвенционным оружием.

Путин точно не остановится, и любые минимальные уступки (Запада – 24 Канал) в Украине будут только увеличивать риски боевого столкновения (России – 24 Канал) с Альянсом,

– убежден политолог.

Кроме того, не стоит забывать, что у Путина есть прагматический план: дождаться президентских выборов в Соединенных Штатах и, в случае смены власти в Вашингтоне, иметь более развязанные руки в Европе.

Поэтому у некоторых партнеров Украины может даже не быть 3 – 5 лет, чтобы подготовиться к новой российской агрессии. Впрочем, максимизация военной помощи для Украины может позволить Европе выиграть немного времени.

Западные СМИ и политики об угрозе со стороны России