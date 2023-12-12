Такое заявление сделал глава Генерального штаба чешской армии Карел Ржек. По его словам, сейчас Россия готовится к еще более напряженной и продолжительной войне.

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Что свидетельствует об агрессивных намерениях России

Глава чешского Генштаба заметил, что Россия перешла на военную экономику, и восстановить свои боевые силы она может в ближайшей перспективе. Более того, армия России сейчас и в начале вторжения – две большие разницы.

"России удается обходить санкции через Среднюю Азию, Кавказ. Россия также использует ядерное сдерживание и целенаправленно дестабилизирует некоторые регионы. В течение длительного времени они пытались подорвать единство Запада и подвергнуть сомнению демократию и государственные институты", – отметил Ржека.

В то же время он подчеркнул, что война с Россией не является чем-то нереальным. Правда, сейчас в Чехии она рассматривается как маловероятная. По мнению Ржеки, это может произойти из-за нежелательной эскалации или, например, в тот момент, когда оппонент убежден в неизбежности столкновения.

Возможно, будет случай, когда он (Путин, – 24 Канал) скажет: сейчас или никогда,

– подчеркнул военный.

Как можно помешать конфликту

Ржека считает, что никаких соглашений с Россией заключать не следует. Остановить вероятный конфликт с агрессором можно только путем сдерживания, ведь Кремль должен увидеть возможность и свободу защитить себя. Кроме того, отмечает он, очень важно продолжать поддерживать Украину.

"Украина выигрывает нам время и удерживает Россию от наших границ. Она продемонстрировала волю и смелость защитить себя, что является уроком для нас и других государств", – говорит военачальник.

Он добавил, что война в Украине продемонстрировала и положительные вещи, в частности, единство внутри Европейского Союза. А это удивило и россиян и, может быть, сам Союз.

Побеждает ли Россия в войне

По данным журналистов The Economist, пока кажется, что Путин все-таки побеждает в войне. В частности, об этом свидетельствует, что ему удалось поставить свою страну на военные рельсы и укрепить власть.

Правда, здесь больше не заслуга диктатора, а промедление Запада. В издании подчеркивают, что США, Канада и европейские союзники могли бы сделать гораздо больше. Однако фатализм, самодовольство и поразительное отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе.

Также авторы считают, что возможная победа Путина состоит в содержании, а не захвате территории. Ведь ни одна армия не в состоянии выгнать другую из земли, которую они сейчас контролируют.

В материале подчеркивают, что Европа должна рассматривать Путина как значительную долгосрочную угрозу своей безопасности. Соответственно там призывают разрабатывать европейские оборонные стратегии таким образом, чтобы российский лидер не заметил какой-либо слабости в Европейском Союзе.