Авторы материала призывают Запад усилить свою поддержку Украины. В то же время партнеров нашего государства просят отказаться от "фатализма" и "разительного отсутствия стратегического видения".

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О чем пишут в новом материале The Economist

Журналисты отметили, что впервые после того, как Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, он выглядит так, словно мог бы победить. Авторы утверждают, что российский диктатор поставил свою страну на военные рельсы и укрепил свою власть.

Он закупил военные поставки за границей и помогает вернуть глобальный Юг против Америки. Важно то, что он подрывает убеждение Запада, что Украина может и должна выйти из войны как процветающая европейская демократия,

– говорится в материале.

Журналисты отметили, что Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы разочаровать Путина Однако фатализм, самодовольство и поразительное отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе.

Авторы говорят, что возможна победа Путина заключается в содержании, а не захвате территории. Ведь ни одна армия не в состоянии выгнать другую из земли, которую они сейчас контролируют. Журналисты отметили, что это "война защитников", и она может занять много лет.

В материале также написано, что, по крайней мере, в 2024 году Россия будет иметь более сильные позиции для борьбы, поскольку выработала больше беспилотников и артиллерийских снарядов, а также разработала успешную тактику ведения войны против украинского оружия. Кроме того, Путин готов терпеть ужасающие потери среди своих людей.

"Увеличение иностранной поддержки частично объясняет преимущество России на поле боя. Путин получил беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи. Он работал над тем, чтобы убедить большую часть глобального Юга в том, что он не заинтересован в том, что произойдет с Украиной", – сказали авторы материала.

Кроме того, журналисты подчеркнули, что Путин тоже выигрывает, потому что укрепил свою позицию внутри страны. Ведь теперь он абсурдно говорит россиянам, что они должны бороться за выживание против Запада. Кроме того, российский диктатор, по данным авторов, может позволить себе выплачивать пожизненную зарплату семьям воевавших и погибших.

Также журналисты отметили, что, несмотря на заявления о преданности Украине, для западных правительств становится сложнее четко выдерживать свою позицию, как раньше. В частности, в США администрация Байдена пытается вынудить Конгресс выделить финансирование на сумму более 60 миллиардов долларов.

Авторы также предостерегли европейские страны подготовиться к возможности победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в 2024 году. Они подчеркивают, что такой сценарий может привести к полной остановке поставок оружия в Украину. Кроме того, европейским лидерам рекомендуется предусмотреть потенциальное сокращение американской военной помощи, независимо от проживающего в Белом доме.

В материале также отмечено, что Европа должна рассматривать Путина, как значительную долгосрочную угрозу своей собственной безопасности и. Соответственно там призывают разрабатывать европейские оборонные стратегии таким образом, чтобы российский лидер не заметил какой-либо слабости в Европейском Союзе, особенно если возникают сомнения в обязательствах Трампа защищать члена НАТО в случае нападения.

Журналисты утверждают, что наиболее эффективной стратегией Европы для сдерживания Путина является демонстрация твердой решимости и преданности Украине. Стране срочно требуются системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности, поэтому для США очень важно одобрить последний транш помощи Украине. Кроме того, существует неотложная необходимость усилить возможности западных производителей оружия и ввести более жесткие санкции, чтобы изолировать кремлевский режим от российской элиты.

Очевидно, что Путин намерен помешать переходу Украины к западной демократии. В ответ Европа должна активизировать свои усилия для обеспечения прогресса Украины, обещая значительную финансовую поддержку и возможность членства в ЕС.