Автори матеріалу закликають Захід посилити свою підтримку України. Водночас партнерів нашої держави просять відмовитися від "фаталізму" та "разючої відсутності стратегічного бачення".

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Про що мовиться в новому матеріалі The Economist

Журналісти зазначили, що вперше після того, як Владімір Путін вторгся в Україну 24 лютого 2022 року, він виглядає так, наче міг би перемогти. Автори стверджують, що російський диктатор поставив свою країну на військові рейки й зміцнив свою владу.

Він закупив військові постачання за кордоном і допомагає повернути глобальний південь проти Америки. Важливо те, що він підриває переконання Заходу, що Україна може — і повинна — вийти з війни як квітуча європейська демократія,

– мовиться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Однак фаталізм, самовдоволення та разюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі.

Автори кажуть, що можлива перемога Путіна полягає в утриманні, а не захопленні території. Адже жодна армія не в змозі вигнати іншу з землі, яку вони зараз контролюють. Журналісти зазначили, що це "війна захисників", і вона може тривати багато років.

У матеріалі також написано, що принаймні у 2024 році Росія матиме сильніші позиції для боротьби, оскільки виробила більше безпілотників і артилерійських снарядів, а також розробила успішну тактику ведення війни проти певної української зброї. Крім того, Путін готовий терпіти жахливі втрати серед своїх людей.

"Збільшення іноземної підтримки частково пояснює перевагу Росії на полі бою. Путін отримав безпілотники з Ірану та снаряди з Північної Кореї. Він працював над тим, щоб переконати більшу частину глобального півдня в тому, що він не зацікавлений у тому, що станеться з Україною", – сказали автори матеріалу.

Окрім того, журналісти наголосили, що Путін також виграє, тому що зміцнив свою позицію всередині країни. Адже тепер він абсурдно каже росіянам, що вони зав'язані боротися за виживання проти Заходу. Крім того, російський диктатор, за даними авторів, може дозволити собі виплачувати довічну зарплату сім’ям тих, хто воював і гинув.

Також журналісти відзначили, що попри заяви про відданість Україні, для західних урядів стає складніше чітко витримувати свою позицію, як раніше. Зокрема, в США адміністрація Байдена намагається змусити Конгрес виділити фінансування на суму понад 60 мільярдів доларів.

Автори також застерегли європейські країни підготуватися до можливості перемоги Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах у США 2024 року. Вони підкреслюють, що такий сценарій може призвести до повної зупинки постачання зброї в Україну. Крім того, європейським лідерам рекомендується передбачити потенційне скорочення американської військової допомоги, незалежно від того, хто мешкає в Білому домі.

У матеріалі також зазначено, що Європа має розглядати Путіна, як значну довгострокову загрозу своїй власній безпеці. Відповідно, там закликають розробляти європейські оборонні стратегії таким чином, щоб російський лідер не помітив будь-якої слабкості в Європейському Союзі, особливо якщо виникають сумніви щодо зобов'язань Трампа захищати члена НАТО у разі нападу.

Журналісти стверджують, що найефективнішою стратегією Європи для стримування Путіна є демонстрація непохитної рішучості та відданості Україні. Країні терміново потрібні системи протиповітряної оборони та ракети великої дальності, тому для США вкрай важливо схвалити останній транш допомоги Україні. Крім того, існує нагальна потреба посилити можливості західних виробників зброї та запровадити більш жорсткі санкції, щоб ізолювати кремлівський режим від російської еліти.

Очевидно, що Путін має намір перешкодити переходу України до західної демократії. У відповідь Європа повинна активізувати свої зусилля, щоб забезпечити прогрес України, обіцяючи значну фінансову підтримку та можливість членства в ЄС.