Британський журнал заявив, що контрнаступ ЗСУ "зайшов у глухий кут". На тлі цього в Україні нібито почало зростати внутрішнє протистояння між військовим та політичним керівництвами.

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Що написав The Economist

Журнал із посиланням на анонімні високопоставлені джерела в уряді назвав стосунки Володимира Зеленського та Валерія Залужного "жахливими". Неназваний співрозмовник повідомив виданню, що "відкритий конфлікт" Залужного та Зеленського був передбачуваним через те, що контрнаступальна операція ЗСУ "пішла не за планом".

Анонімне джерело також заявило, що Залужний нібито почав відкрито суперечити більш оптимістичній публічній позиції Зеленського, та назвало такий вчинок нерозумним. Водночас співрозмовник зауважив, що мало хто в уряді міг сперечатися з висновками Головнокомандувача ЗСУ.

Політики кажуть, що їхні генерали – придурки, які пройшли радянське навчання. А генерали кажуть, що це політики – дурні. Перемога має багато батьків, але ніхто не хоче брати відповідальність за тупикову ситуацію,

– сказав анонімний співрозмовник.

Журнал ставить питання, на кого покладуть відповідальність "за провал контрнаступу". Також у матеріалі зауважується, що Росія готова скористатися "політичним розколом".

Як відреагували на Банковій

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC News прокоментував статтю The Economist. Він назвав чутки про нібито конфлікт між Головнокомандувачем ЗСУ та президентом України нонсенсом.

За його словами, політичного процесу сьогодні в Україні немає, як немає і військових, які думають про політику, а не про війну. Пріоритетом для всіх нині є виключно війна та військові потреби нашої держави.

Який (може бути – 24 Канал) конфлікт, якщо Головнокомандувач перебуває у безпосередній президентській управлінській вертикалі. Президент – це стратегія, а Головнокомандувач – операційне управління конкретними діями України по лінії фронту. Відповідно, всі комунікації прямі та відверті на різних майданчиках,

– сказав представник ОП.

Радник Андрія Єрмака вважає, що інформація про нібито "міфічний конфлікт" постійно розповсюджується, щоб вплинути на різні аудиторії (внутрішні чи зовнішні). А саме створити у них враження, що в Україні нібито немає єдності та спробувати відмовити партнерів від допомоги нашій державі. На його думку, ще однією метою таких розмов є збільшення депресивних настроїв.

Подоляк раніше попереджав про це

Не так давно радник керівника ОП в інтерв'ю 24 Каналу казав, що Кремль протягом останніх 2 років активно поширює вкиди про Україну. Він прогнозував, що Росія розганятиме тему "конфлікту" між Зеленським та Залужним.

Подоляк нагадував, що в Україні є відповідна вертикаль, де є Головнокомандувач та Верховний Головнокомандувач. За його словами, підлеглий не може сперечатися з керівництвом, за виключенням дискусій в рамках Ставки чи військового кабінету. Однак політичної дискусії між ними бути не може.