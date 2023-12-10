Об этом в интервью подчеркнула госпожа посол США в НАТО Джулиана Смит. Она добавила, что в Альянсе должны быть готовы к тому, что Россия после завершения войны в Украине будет способна на новую агрессию.

Читайте также В Евросоюзе встревожены тем, что победа Трампа на выборах может "развалить НАТО", – NYT

НАТО не будет ждать усиления России

Она отметила, что в НАТО должны быть готовыми к тому, что Кремль со временем сможет пойти на новую агрессию. Даже при условии, что после окончания войны уйдут годы на восстановление русской армии.

Важно, что НАТО не будет ждать. НАТО очень сосредоточена на ваших (Латвии и других странах Балтии – 24 Канал) потребностях безопасности прямо сейчас,

– сказала Смит.

Она добавила, что уже можно говорить о хороших новостях в области оборонной промышленности. Так, Соединенным Штатам удалось значительно нарастить производство оружия и боеприпасов. К примеру, снарядов калибра 155 миллиметров – стандарта НАТО – выпускают вдвое больше. Также Смит отметила, что нарастить производство удалось и странам Европы.

По ее словам, во многих европейских странах предприятия, занимающиеся оборонкой, перешли на круглосуточную работу. Они также применяют "очень творческие и новаторские подходы", чтобы и "пополнить сократившиеся запасы армий НАТО и обеспечить Украине все, что ей необходимо".

Граница НАТО сдвинется на восток