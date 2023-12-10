Некоторые европейские чиновники отметили издание, что среди правительств их стран растет тревога из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. По их словам, это может означать не только отказ от помощи Украине, но и другие негативные последствия.
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США могут выйти из НАТО
По мнению чиновников, возвращение Трампа может означать "удаление США от Европы и уничтожение НАТО".
В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО.
– сказал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.
Также издание располагает информацией, что послы разных стран совершают тайные визиты к союзникам Дональда Трампа, чтобы узнать о его намерениях.
The Economist назвал Трампа самой большой угрозой для мира
- Журнал The Economist назвал Дональда Трампа самой большой угрозой миру. Вероятная победа Трампа на выборах в США в 2024 году запустит необратимые процессы в США и в мире, от которых может пострадать и Украина. Издание отмечает, что за все время ни один человек не омрачал анализ The Economist так сильно, как Трамп омрачает 2024 год. Вероятную победу Трампа на выборах в США журнал сравнивает с подбрасыванием монеты.
- Как пишет издание, Трамп лидирует на республиканских праймериз. По данным нескольких опросов, он опережает Джо Байдена в "каливающихся штатах".
- В одном из опросов, проведенном по заказу газеты New York Times, 59% избирателей доверяют Трампу в вопросах экономики по сравнению с 37%, которые доверяют Байдену.