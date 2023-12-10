Некоторые европейские чиновники отметили издание, что среди правительств их стран растет тревога из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. По их словам, это может означать не только отказ от помощи Украине, но и другие негативные последствия.

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США могут выйти из НАТО

По мнению чиновников, возвращение Трампа может означать "удаление США от Европы и уничтожение НАТО".

В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО.

– сказал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.

Также издание располагает информацией, что послы разных стран совершают тайные визиты к союзникам Дональда Трампа, чтобы узнать о его намерениях.

The Economist назвал Трампа самой большой угрозой для мира