Позиции Джо Байдена – самые слабые за время его президентства. В рейтинге лидирует Дональд Трамп.

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Сколько человек готовы проголосовать за Трампа

Если бы выборы президента США состоялись сейчас, 37% опрашиваемых проголосовали бы за Трампа. За Байдена – всего 31%. Еще 14% респондентов не определились. Тем временем другие кандидаты набрали 8% или даже меньше.

В то же время, если бы можно было выбирать только между Трампом и Байденом, 47% проголосовали бы за Трампа, 43% – за Байдена,

– говорится в сообщении.

В Европе боятся победы Трампа

В The New York Times заявили, что у ЕС опасаются, что Трамп может победить, и тогда США выйдут из НАТО. Он уже не раз угрожал, что это произойдет. В то же время, Трамп загадочно молчит о своем видении относительно Альянса в случае победы на выборах. На официальном сайте политика разместили только одно загадочное предложение: "мы должны завершить процесс, начатый при моей администрации, фундаментальной переоценке целей и миссии НАТО".