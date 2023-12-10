Дехто із європейських посадовців зазначив видання, що серед урядів їхніх країн росте тривога через можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США. За їхніми словами, це може означати не тільки відмову від допомоги Україні, а мати й інші негативні наслідки.

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США можуть вийти із НАТО

На думку посадовців, повернення Трампа може означати "віддалення США від Європи та знищення НАТО".

В Європі існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО,

– сказав колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Північноатлантичного альянсу Джеймс Ставрідіс.

Також видання має інформацію, що посли різних країн здійснюють таємні візити до союзників Дональда Трампа, щоб дізнатись про його наміри.

The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу