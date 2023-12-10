На цьому в інтерв'ю наголосила пані посол США у НАТО Джуліана Сміт. Вона додала, що в Альянсі повинні бути готовими до того, що Росія після завершення війни в Україні буде здатна на нову агресію.

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НАТО не очікуватиме на посилення Росії

Вона зауважила, що НАТО потрібно бути готовими до того, що Кремль з часом зможе піти на нову агресію. Навіть за умови, що після завершення війни підуть роки на відновлення російського війська.

Важливо, що НАТО не чекатиме. НАТО дуже зосереджене на ваших (Латвії та інших країн Балтії – 24 Канал) потребах безпеки прямо зараз,

– сказала Сміт.

Вона додала, що вже можна говорити про хороші новини у галузі оборонної промисловості. Так, Сполученим Штатам вдалося значно наростити виробництво зброї та боєприпасів. До прикладу, снарядів калібру 155 міліметрів – стандарту НАТО – випускають удвічі більше. Також Сміт зазначила, що наростити виробництво вдалося і країнам Європи.

За її словами, у багатьох європейських країнах підприємства, які займаються оборонкою, перейшли на цілодобову роботу. Вони також застосовують "дуже творчі та новаторські підходи", щоб і "поповнити запаси армій НАТО, що скоротилися, і забезпечити Україні все, що їй необхідно".

Кордон НАТО посунеться на схід