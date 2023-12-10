У найближчі роки НАТО значно розшириться. Про це заявив румунський політик, заступник генсека Альянсу Мірча Джоане під час презентації власної книги "Битва за майбутнє Румунії. Думки румуна на вершині НАТО".

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Альянс розшириться

За словами Джоане, Румунія незабаром припинить бути східним кордоном НАТО. Адже у майбутньому низка її східних сусідів стануть спочатку членами ЄС, а згодом доєднаються до Альянсу.

Заступник генсека наголосив, що йдеться про Україну, Молдову, Грузію та Західні Балкани.

Мірча підкреслив, що для Румунії настав час остаточно втекти з периферії Європи та поставити себе в її центр із точки зору важливості.

Чи запросять Україну у НАТО під час саміту у Вашингтоні

Колишній глава НАТО Андерс Расмуссен закликав запросити Україну до Альянсу під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні 2024 року. "Нам дуже потрібна Україна як форпост проти агресивної Росії", – сказав Расмуссен. Він висловив думку, що Путін не зупиниться в Україні, а перейде до Молдови та Грузії. Крім того, російський президент може напасти й на три країни Балтії.

За словами ексгенсека, допоки наша країна не стане членом Альянсу, вона постійно перебуватиме у небезпеці. І якщо сам процес вступу до Північноатлантичного союзу може бути тривалим, Україні вже зараз потрібно надати "залізобетонні" гарантії безпеки, аби вгамувати амбіції Путіна.

Також він наголосив, що українська армія наразі є найбільш боєздатною в Європі, тому включення України в НАТО лише посилить його.

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