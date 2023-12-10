В ближайшие годы НАТО будет значительно расширяться. Об этом заявил румынский политик, заместитель генсека Альянса Мирча Джоане во время презентации собственной книги "Битва за будущее Румынии. Мнения румына на вершине НАТО".

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Альянс расширится

По словам Джоане, Румыния в скором времени перестанет быть восточной границей НАТО. Ведь в будущем ряд ее восточных соседей станут сначала членами ЕС, а затем присоединятся к Альянсу.

Заместитель генсека подчеркнул, что речь идет об Украине, Молдове, Грузии и Западных Балканах.

Мирча подчеркнул, что Румынии пора окончательно уйти с периферии Европы и поставить себя в ее центр с точки зрения важности.

Пригласят ли Украину в НАТО во время саммита в Вашингтоне

Бывший глава НАТО Андерс Расмуссен призвал пригласить Украину в Альянс во время саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле 2024 года. "Нам очень нужна Украина как форпост против агрессивной России", – сказал Расмуссен. Он выразил мнение, что Путин не остановится в Украине, а перейдет в Молдову и Грузию. Кроме того, российский президент может напасть и на три страны Балтии.

По словам экс-генсека, пока наша страна не станет членом Альянса, она будет постоянно находиться в опасности. И если сам процесс вступления в Североатлантический союз может быть длительным, Украине уже сейчас нужно предоставить "железобетонные" гарантии безопасности, чтобы унять амбиции Путина.

Также он подчеркнул, что украинская армия сейчас является наиболее боеспособной в Европе, поэтому включение Украины в НАТО лишь усилит его.

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