Президент Зеленский 22 сентября прибыл в Канаду, где встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Украинский лидер во время совместного брифинга разъяснил, что подразумевается под гарантиями безопасности, передает 24 Канал.

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Что такое гарантии безопасности

По словам Зеленского, декларацию о гарантиях безопасности для Украины поддержали на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Сначала к ней присоединились страны "Большой семерки", а затем и большое количество других государств.

Присоединение к декларации означает, что каждая из этих стран заключит с Украиной отдельный двусторонний документ по гарантиям безопасности.

Мы четко знаем, что это за гарантии, потому что мы проходим время испытаний, время войны.

Это гарантия безопасности Украины. Это как гуманитарные, так и военные гарантии. Ужесточение украинской армии для того, чтобы невозможно было повторить еще одно вторжение России. Это мощная защита неба, на земле, в море,

– заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что речь идет и о защите энергетики и инфраструктуры. Также к гарантиям относятся и превентивные санкции, которые будут налагаться на того или иного агрессора.

Договоры с каждой страной будут заключать разные. Всё зависит от их возможностей. Кто-то может предоставить оружие. Есть страны, готовые говорить только о гуманитарной поддержке.

Украину в НАТО не пригласили, однако пообещали обеспечить безопасность

На саммите НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, Украина ожидала приглашения в Альянс. Однако этого не произошло. В то же время, члены НАТО согласились принять наше государство в Альянс без ПДЧ.

Кроме того, члены "Большой семерки" подписали общую декларацию о гарантиях безопасности. Они предполагают:

Меры по помощи Украине, в частности, поставка оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Дальнейшее ужесточение санкционного давления на Россию, замораживание ее активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против украинцев согласно нормам международного права.

На сегодняшний день уже 29 стран готовы заключить с Украиной двусторонний договор о гарантиях безопасности. Последней присоединилась Албания.