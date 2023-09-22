Владимир Зеленский встретился с Трюдо 22 сентября. Они провели переговоры в Оттаве, информирует 24 Канал.
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Во время пресс-конференции Трюдо подчеркнул, что Канада меняет свой подход. Теперь страна будет выделять помощь на перспективу на несколько лет. Это делают, чтобы Украина знала и могла полагаться на долгосрочную поддержку со стороны Канады.
Поэтому я объявляю выделение 650 миллионов новой военной помощи в течение следующих 3 лет для предоставления Украине 50 бронированных машин. В частности, эвакуаторов для медицинских нужд,
– подчеркнул Трюдо.
Кроме того, Канада предоставит инструкторов для обучения украинских героев на F-16.
Также в пакет помощи вошли:
- 35 дронов с камерами высокой резолюции;
- легкие бронированные машины;
- амуниция, отвечающая военным стандартам НАТО.
Зеленский выступил на торжественном заседании парламента Канады
В ходе посещения Оттавы Зеленский выступил во время торжественного заседания парламента Канады. Украинский лидер подчеркнул, что страна – всегда на светлой стороне истории. Она не только избрала ее, но и лидирует. Зеленский поблагодарил Канаду за поддержку.
Президент подчеркнул, что Украина должна победить и победит. Это нужно, чтобы физически спасти миллионы людей.