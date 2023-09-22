Володимир Зеленський зустрівся з Трюдо 22 вересня. Вони провели переговори в Оттаві, інформує 24 Канал.

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Під час пресконференції Трюдо наголосив, що Канада змінює свій підхід. Тепер країна виділятиме допомогу на перспективу на декілька років. Це роблять, аби Україна знала й могла покладатися на довготривалу підтримку з боку Канади.

Тому я оголошую виділення 650 мільйонів нової військової допомоги упродовж наступних 3 років для надання Україні 50 броньованих машин. Зокрема, евакуаторів для медичних потреб,

– наголосив Трюдо.

Окрім того, Канада надасть інструкторів для навчання українських героїв на F-16.

Також у пакет допомоги увійшли:

35 дронів з камерами високої резолюції;

легкі броньовані машини;

амуніцію, яка відповідає військовим стандартам НАТО.

Зеленський виступив на урочистому засіданні парламенту Канади

Під час відвідин Оттави Зеленський виступив під час урочистого засідання парламенту Канади. Український лідер наголосив, що країна – завжди на світлому боці історії. Вона не лише обрала його, але й тримає лідерство. Зеленський подякував Канаді за підтримку.

Президент наголосив, що Україна має перемогти і переможе. Це потрібно, щоб фізично врятувати мільйони людей.