Український лідер розпочав свій виступ зі згадки про 1983 рік. Тоді у місті Едмонтон відкрили перший у світі пам'ятник жертвам Голодомору. Його збудували на згадку про геноцид українського народу, який замовила та здійснила Москва.

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Москва прагне контролювати Україну і використовує для цього геноцид

Зеленський наголосив, що на той час ще навіть в Україні не було пам'ятника жертвам Голодомору.

Україна відновлює власну історичну пам'ять. Все більше країн визнають Голодомор геноцидом українського народу. Лише у 2023 році таких визнань було 11. Але є дещо, що не змінилося ані за 40 років, відколи звели пам'ятник, ані за 90 років, відколи був Голодомор, – Москва прагне контролювати Україну і використовує для цього всі доступні засоби. Включно з геноцидом.

Коли ми прагнемо перемогти, мовиться не про звичайний конфлікт, а про фізичний порятунок мільйонів людей. Цілих міст. Цілих громад. Росія руйнувала Маріуполь, Волноваху, Бахмут, інші міста й села України. Це не має залишитися без покарання.

Життя і правосуддя має перемогти. Ця російська агресія має закінчитися перемогою України. Щоб Росія ніколи знову більше не змогла скоїти геноцид українців, Москва має програти раз та назавжди. І Москва – програє.

"Канада – завжди на світлому боці історії"

Зеленський наголосив, що справедливість для Канади – не порожній звук. Країна ніколи не робить політичну ставку на ненависть та ворожнечу. Канада – завжди на світлому боці історії. Водночас мало лише обрати його, потрібно ще й бути лідером. Канада – лідер.

Президент подякував Канаді за:

100% підтримку України на шляху до НАТО;

навчання українських захисників;

допомогу Україні позбутися залежності від російського ядерного палива.

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Зеленський зустрівся з Трюдо

В Оттаві Зеленський провів переговори з Трюдо. Зокрема, темою розмови стала оборонна підтримка України. Президент подякував Трюдо за допомогу.

Дякую за вашу підтримку з перших днів повномасштабної війни – це телефонні дзвінки, а також реальні кроки вашого уряду та всіх канадців. Дякую вашій прекрасній країні! Я хочу подякувати за те, що в цей важкий період ви прийняли українців, допомагаєте нам на полі бою – військова, фінансова, гуманітарна допомога. Дякую, що ви з нами, що ви стоїте заради нашої перемоги,

– наголосив президент.

Переговори відбувалися віч-на-віч та у розширеному форматі.