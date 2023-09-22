Після того, як Єврокомісія скасувала ембарго на агроімпорт з України, Польща запровадила односторонню заборону. Президент Зеленський, коментуючи цю ситуацію, заявив, що вимушений захищати інтереси своєї держави, передає 24 Канал.

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Цивілізоване рішення України

Зеленський наголосив, що внаслідок заборони імпорту окремої агропродукції до країн ЄС Україна втратила сотні мільйонів доларів. Водночас лідер підкреслив, що відносини з Польщею дорожчі за ці гроші.

Президент закликав не перетворювати "зернову суперечку" у політичний концерт. За його словами, Україна планує вирішити це питання у юридичному ключі.

Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації,

– наголосив політик.

Зернова суперечка – лише короткий епізод

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда не вірить, що юридична суперечка може суттєво вплинути на стосунки між країнами. Вони є занадто глибокими, аби їх могли зіпсувати "зернові" розбіжності.

Суперечка щодо поставок зерна є лише фрагментом польсько-українських відносин. І я не вірю, що в нормальних умовах вона може суттєво на них вплинути. Це просто питання, яке ми маємо між собою вирішити,

– заявив Дуда.

Вихід існує

У польському уряді переконані, що вдасться знайти рішення зерновому питанню. Там вважають, що це стане можливо завдяки безпосердньому діалогу між державами.

Міністр сільського господарства Польщі зазначив, що готовий обговорювати з Україною постачання зерна, за умов, що інтереси польських фермерів будуть захищені і українське зерно не потрапить до Польщі.

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