Словаччина та Україна знайшли спільне рішення
Вже найближчим часом Україна та Словаччина створять спільну систему ліцензування для торгівлі зерном. Про це домовилися очільники міністерств сільського господарства.
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У перспективі це дозволить скасувати ембарго на 4 групи українських товарів. Про негайне скасування обмежень не йдеться, адже систему потрібно протестувати.
Домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій. Поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі,
– розповіли у словацькому міністерстві сільського господарства.
Нагадаємо, 15 вересня ЄС скасував ембарго на українське зерно. Польща, Угорщина та Словаччина вирішили не підтримати рішення Єврокомісії та запровадили обмеження на українську продукцію в односторонньому порядку. З Братиславою знайти спільну мову нашій стороні вже вдалося, натомість Варшава та Будапешт наразі не готові йти назустріч Україні щодо питання експорту нашого зерна.