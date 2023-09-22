Словакия и Украина нашли общее решение

Уже в ближайшее время Украина и Словакия создадут общую систему лицензирования по торговле зерном. Об этом договорились главы министерств сельского хозяйства.

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В перспективе это позволит упразднить эмбарго на 4 группы украинских товаров. О немедленной отмене ограничений речь не идет, ведь систему нужно протестовать.

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Договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий. Пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована, запрет на импорт четырех товаров из Украины остается в силе,

– рассказали в словацком министерстве сельского хозяйства.

Важно! Украина отзовет свою жалобу на Словакию, поданную во Всемирную торговую организацию. В то же время с Польшей и Венгрией разборки пока не прекращаются.

Напомним, 15 сентября ЕС упразднил эмбарго на украинское зерно. Польша, Венгрия и Словакия решили не поддержать решение Еврокомиссии и ввели ограничения на украинскую продукцию в одностороннем порядке. С Братиславой найти общий язык нашей стороне уже удалось, а Варшава и Будапешт пока не готовы идти навстречу Украине по вопросу экспорта нашего зерна.