Дуда наголосив, що у питанні постачання зерна Україні "хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших". Він також наголосив, що Польща діятиме у своїх інтересах щодо "зернової кризи".

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Дуда прокоментував "зернову кризу" України й Польщі

Президент Польщі зазначив на брифінгу для польських ЗМІ перед штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку, що у справі постачання українського зерна країна "має трохи справу з потопельником".

"Кожен, хто хоч раз брав участь у порятунку потопельника, знає, що він надзвичайно небезпечний, адже може затягнути на глибину. Він має неймовірну силу через особистий страх, викид адреналіну і може просто потопити рятівника", – пояснив Дуда.

За його словами, Україна, яка наразі воює з Росією, "хапається за все, що може". Однак, за його словами, Польща, хоч і підтримує нашу державу, але повинна діяти у власних інтересах.

Ми повинні діяти, щоб захистити себе від заподіяної нам шкоди, тому що якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, він не отримає допомоги. Тому ми повинні подбати про наші інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче,

— розповів він.

Крім цього, Анджей Дуда розповів, що, попри наявні плани, він не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН. Причиною цього він назвав організаційні причини, зокрема, затримки в графіку виступів лідерів на Генасамблеї ООН.

Водночас Дуда зазначив, що не виключає, що може зустрітися із Зеленським пізніше – вже після всіх заходів у Нью-Йорку.

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