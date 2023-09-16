Однак низка країн Східної Європи офіційно заявили, що готові впроваджувати обмеження на імпорт зерна з України, попри рішення Єврокомісії. Докладніше про питання експорту українського зерна розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Єврокомісія скасувала заборону на експорт зерна, але є нюанс

Єврокомісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Мова йде про те, що Єврокомісія вирішила не подовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини. Однак Україні необхідно дотримуватись певних правил.

"У результаті було погоджено, що: Україна погодилася запровадити правові заходи (зокрема, наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути стрибків імпорту зерна. Україна має запровадити з 16 вересня 2023 року ефективні заходи контролю за експортом 4 груп товарів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах.

Україна подасть на платформу План дій. Єврокомісія та Україна відстежуватимуть ситуацію через платформу, щоб мати можливість реагувати на будь-які непередбачені ситуації. Європейська комісія утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень, поки дієві заходи з боку України повністю працюють", – мовиться у повідомленні.

Тобто, Єврокомісія скасовує заборону на експорт української сільгосппродукції, але додає, що Україна має вжити заходів, щоб потоки української продукції не впливали на ціни та баланс тієї продукції, яку виводять на європейський ринок наші партнери в ЄС.

Варто нагадати, що деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна. Після цього відповідні обмеження вирішила затвердити Єврокомісія. Таким чином, імпортувати зерно України перестали Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія.

Рішення Єврокомісії діяло до 15 вересня. У відомстві неодноразово обіцяли, що заборону продовжувати не будуть. І от цю заборону було скасовано.

В Україні привітали рішення Єврокомісії, але одразу ж застерегли від неправових кроків наших партнерів.

Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде цивілізовано відповідати на обмеження, які стосуються імпорту українського зерна. Таку заяву він зробив після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував їй за те, що Єврокомісія не продовжила обмеження, які стосувались імпорту українського зерна.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зняття заборони є справедливим рішенням, яке сприятиме глобальній продовольчій безпеці.

Він зауважив, що Україна готова до подальшого діалогу з партнерами з усіх питань торгівлі та логістики. Він відзначив, що в умовах блокування українських портів рішення Єврокомісії позитивно вплине на економіку України.

Водночас Шмигаль закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції. Річ у тім, що такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках Світової організації торгівлі.

Чому Польща блокує експорт українського зерна

Така заява Шмигаля була цілком очікувана, адже навіть рішення Єврокомісії не означає, що всі заборони на експорт українського зерна зняті.

Першими на рішення Єврокомісії відреагували в Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький одразу ж заявив, що його країна запровадить ембарго на українське зерно, попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження.

За його словами, ембарго почне діяти з опівночі 16 вересня, тобто саме з того моменту, коли Україна має подати в Єврокомісію план дій, щодо справедливого контролю над експортом.

З одного боку польських фермерів можна зрозуміти, адже з початком роботи "Шляхів солідарності" з України дійсно збільшилися обʼєми експорту зернових та олійних культур.

Зокрема, за оцінками експертів, частка п'яти сусідніх країн Європи в нашому агроекспорті була близько 2%, а вже після початку повномасштабної війни та блокування Чорного моря, цей показник збільшився до близько 30%.

Але, так само експерти додають, що це не стало причиною падіння цін на ринках Польщі, чи інших сусідніх країн.

Вся річ у тім, що ті ж польські фермери очікували, що ціни на продовольство підуть вгору, а тому притримали свою продукцію. Але ціни навпаки пішли вниз, адже ринки адаптувалися.

З іншого боку, варто додати, що Моравецький не просто так звертається напряму до фермерів саме в такій формі. Адже, фермери у Польщі – це досить впливова виборча сила, позиція якої враховується всіма політичними силами країни.

Вибори у Польщі вже заплановані на жовтень, а тому боротьба за голоси фермерів стає дедалі запеклішою.

І якщо Моравецький, чи Дуда, ігноруватимуть незадоволення фермерів, навіть якщо воно не виправдане, то вони просто втратять велику частку електорату.

Польща запустила ланцюгову реакцію

Та рішення Польщі запустило ланцюгову реакцію. Слідом за Польщею в Угорщині теж ухвалили рішення про продовження заборони імпорту сільгосппродукції з України.

Відтак, Угорщина вирішила закрити кордони для 24 видів українських товарів, що перебувають під національною юрисдикцією. І знову ж таки, уряд Угорщини аргументував це захистом інтересів угорських фермерів.

Уряд Словаччини також ввів заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Про це заявила прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

У Братиславі також запевняють, що таке рішення націлене на захист словацьких фермерів. Щоправда, у Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.

Водночас уряд Румунії не поспішає з подібним рішенням і очікує від України подання плану дій щодо ефективних заходів контролю над експортом аграрної промисловості.

Як заявили в уряді Румунії, у залежності від представленого Україною плану дій Бухарест ухвалить рішення щодо відповідних заходів стосовно захисту румунських фермерів.

Чому для Болгарії вигідний український експорт

У Болгарії навпаки, ще до рішення Єврокомісії парламент підтримав скасування заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня.

І тут є цікавий момент, адже перед голосуванням у парламенті Болгарії заслухали міністра сільського господарства, який зізнався, що раніше він підтримував ідею продовження заборони, втім напередодні змінив свою думку, заслухавши економічні показники й прогнози уряду.

Варто додати, що напередодні прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив, що уряд виступає за зняття заборони на імпорт українського зерна в обмін на додаткову компенсацію для своїх фермерів.

Він додав, що насправді імпорт українського зерна може знизити ціни на основні продукти для кінцевих споживачів. Крім того, він сказав, що це допоможе виконати критерії приєднання Болгарії до єврозони та збільшити надходження до бюджету.

Тож, Болгарія навпаки побачила в імпорті української сільгосппродукції лише вигоди для себе.

Як працює зерновий коридор у Чорному морі

Є певні просування у питанні роботи й зернових коридорів у Чорному морі.

Зокрема, віцепрем'єр з відновлення Олександр Кубраков повідомив, що перші два балкери підтвердили готовність скористалися тимчасовим коридором у напрямку до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці.

Зазначається, що судна знаходяться під прапором Палау, а їх екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Загалом же за останній місяць тимчасовим коридором скористалось 5 суден. Втім, такі обсяги все ще не є такими, що врятували б ситуацію.

Тому треба шукати шляхи подолання заборон в Європі. Однак шляхів цих не так багато, адже оскарження рішень Польщі, Угорщини та Словаччини у Світовій організації торгівлі – це, на жаль, додаткова напруга у відносинах з нашими партнерами.