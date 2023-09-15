Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко у Брюсселі поспілкувалася з міністеркою з євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Вона зазначила, що це чітке порушення європейського законодавства.

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Одностороння заборона – незаконна

За словами міністерки, торгова політика – винятково компетенція Єврокомісії та умова членства в ЄС. Відтак, одностороння заборона експорту українського зерна вважатиметься незаконною. Ольга Стефанішина наголосила, що через такі дії Єврокомісія може подати позов до суду проти держави-члена ЄС.

Односторонні обмеження це чітке порушення європейського законодавства і власне, і саме Європейська комісія може почати розслідування і подати позов до Суду Євросоюзу у Люксембурзі,

– сказала Стефанішина.

За її словами, цей судовий процес відбуватиметься значно швидше, ніж український позов до СОТ. Ольга Стефанішина зазначила, що це не перші напруження, пов'язані з торгівлею між Україною і Польщею. Однак, зараз Україна розглядає всі можливі інструменти, в тому числі звернення до СОТ.

Сьогодні вони мають дуже важливий політичний сентимент і взагалі пов'язані з виживанням нашої держави нашої економіки. Тому, звичайно, ми розглядаємо всі можливі механізми, в тому числі арбітражні щодо захисту своїх інтересів і відновлення своїх торгових прав,

– додала вона.

Водночас вона зазначила, що прикордонні з Україною держави мають забезпечити посилений моніторинг, а також контроль експорту продукції з нашої держави. Наразі Київ готує відповідний план контролю.

"На сьогодні вже маємо домовленості з деякими країнами ЄС, наприклад, з Румунією та Болгарією щодо розширення експортного потенціалу і нейтралізації ризиків пов'язаних з навантаженням через наслідки війни", – зазначила міністерка.

Україна цивілізовано відповідатиме

На цьому наголосив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він зазначив, що мав розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави щиро подякував за дотримання слова та правил вільного ринку. За його словами, це приклад справжньої єдності та довіри між Україною та ЄС.

Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються,

– підкреслив президент.

За словами Володимира Зеленського, важливо, щоб єдність Європи працювала на двосторонньому рівні. Щоб Україну під час війни підтримували сусіди. Глава держави додав, що якщо вони порушуватимуть своїми рішеннями право ЄС, Україна "буде цивілізовано відповідати".

Він також провів тривалу нараду з урядовцями й Офісом Президента щодо подальшої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС.

Допомагаючи одне одному й захищаючи нашу спільну свободу у Європі, зокрема й економічну свободу, ми зміцнюємо всіх у Європі. І особливо це важливо зараз, в умовах такої геноцидної агресії, яку розв'язала Росія,

– підкреслив глава держави.

Звернімо увагу, що станом на 21:00 15 вересня продовжили заборону на експорт українського зерна відразу три країни. Мовиться не лише про Польщу, а й Угорщину та Словаччину.