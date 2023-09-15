Зокрема, глава держави розповів про засідання Ставки, повідомляє 24 Канал. Головною темою був фронт.

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Зеленський говорив з президенткою Єврокомісії

Президент розповів, що провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Обмежувальні заходи проти нашого аграрного експорту з боку Євросоюзу скасовані. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала на двосторонньому рівні – із сусідами. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали,

– зазначив глава держави.

Він додав, що Європа виграє завжди, коли договори працюють, а обіцянки виконують.

"Ну, а якщо рішення сусідів будуть не сусідськими, Україна буде цивілізовано відповідати", – наголосив український лідер.

Також він провів і тривалу нараду з урядовцями, Офісом Президента щодо подальшої тактики захисту договорів і вільної торгівлі в ЄС.

"Допомагаючи одне одному й захищаючи нашу спільну свободу в Європі, зокрема й економічну свободу, ми зміцнюємо всіх у Європі. І особливо це важливо зараз, в умовах такої геноцидної агресії, яку розв'язала Росія", – підкреслив Зеленський.

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Президент розповів про ситуацію на фронті

Зеленський провів сьогодні нове засідання Ставки. Перше й головне, про що говорили, – фронт:

Головком Валерій Залужний та командувачі підготували доповіді щодо ситуації на основних напрямках,

керівник ГУР Кирило Буданов зачитав окрему доповідь,

міністр стратегпрому Олександр Камишін змістовно доповів про виробництво зброї й снарядів в Україні.

Кожного тижня фіксуємо прогрес держави у власному оборонному виробництві. Є вагомий і дуже потрібний Україні результат на Бахмутському напрямку – наші воїни звільнили Андріївку. 3-тя штурмова, всі залучені сили, штаб, командувач – генерал Сирський. Хлопці, всім вам дякую!

– наголосив президент.

Він додав, що активні дії Сил оборони тривають і в районах Кліщіївки, Курдюмівки.

"36-та окрема бригада морпіхів дуже потужно діє в районі Опитного та Водяного. Дякую вам, хлопці! Район Вербового – наші незламні воїни, дякую! Район Новопрокопівки – молодці! Пишаюся всіма воїнами, які наближають нашу перемогу!" – заявив український лідер.

Сьогодні, напередодні Дня рятівника, президент:

привітав колектив ДСНС України й подякував за сміливу та самовіддану роботу,

взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції "Герой – рятувальник року".

"І ця подія – значно більше, ніж один з офіційних заходів. Наша вдячність для працівників і працівниць ДСНС. Кожна державна та відомча відзнака для рятувальників – це відображення того, що життя людей захищаються", – зауважив глава держави.

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В Україні боротимуться з корупцією

Президент провів зустріч із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Під час неї говорили про наближення справедливості для України й для всіх людей, які постраждали від російських злочинів війни.

Відповідальність має бути чіткою, конкретною, цілком справедливою – саме такою, як виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна. Те, чого російський диктатор реально злякався. І тепер він старається не виїжджати за межі Росії, бо сила права – вона є, і вагома. І світ має всі можливості, щоб право таки подолало агресію бандитської сили,

– заявив Зеленський.

Він додав, що також триває підготовка до важливих міжнародних заходів, які заплановані на другу половину вересня.

"Сьогодні провів кілька тривалих нарад щодо цього. Робимо все, щоб для України були вагомі результати – і в нових оборонних пакетах від партнерів, і в рішеннях міжнародних інституцій. Працюємо й для посилення інституцій України, для спроможності нашої держави остаточно знищити олігархічно-корупційні впливи", – наголосив український лідер.

За його словами, це впливи, якими, зокрема, Росія так довго користувалася, щоб послаблювати Україну, щоб постійно "під'їдати" суверенітет нашої держави.

"Сьогодні провів широку та змістовну нараду з представниками правоохоронних і антикорупційних органів, Верховної Ради України, уряду, Офісу. Готуємо концептуальні кроки, які дадуть Україні, усьому нашому суспільству більше справедливості, а демократії в нашій державі – гарантовану стійкість", – пояснив глава держави.

Також він привітав усю українську єврейську громаду, яка разом з усіма юдеями світу святкує Рош га-Шана.

"Вітаю всіх, хто святкує, та бажаю, щоб наступний рік став мирним – нарешті мирним для всієї України, для всіх наших людей. Україна заслуговує на мир, бо робить усе для перемоги. Я дякую кожному й кожній, хто б'ється за свободу та незалежність! Я дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував президент.