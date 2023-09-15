Рішення можуть ухвалити протягом одного-двох тижнів. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

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На ухвалення рішення потрібен тиждень-два

Пісторіус на першій "Вестфальській мирній конференції" в Мюнстері зазначив, що якщо мине тиждень або два, поки рішення ухвалять, то так і буде. За його словами, це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.

Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку,

– наголосив міністр.

Він додав, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу. Taurus є дуже складним промисловим продуктом.

"Ми не говоримо про програмування кавомашини", – підкреслив Пісторіус.

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